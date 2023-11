Die ITF hat sich festgelegt - was fällt der WTA diesmal ein?

Mit Sevilla steht der Austragungsort der Finalrunde im Billie Jean King Cup 2024 schon fest. Wohin wird die WTA nun ihr Saisonfinale vergeben?

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.11.2023, 13:43 Uhr

© Getty Images Tja: 2023 hat es die WTA Iga Swiatek nicht leicht gemacht

Diesmal kann man nun wirklich nicht behaupten, dass die WTA bei der Suche (und Festlegung) ihres Saison-Endspiels sich nicht nach dem Standort des Finales des Billie Jean King Cups richten könnte. Auch wenn die Frage, was denn nun höher zu bewerten ist - die WTA Finals oder eben der BJK Cup - keine klare Antwort bringt.

Dem Tennissport bei den Frauen stünde es aber gut zu Gesicht, wenn die besten Spielerinnen der Saison diesmal aber tatsächlich beide Events mitnehmen würden. So, wie es gerade eben Novak Djokovic und Jannik Sinner bei den Männern gemacht haben. Wobei zu bezweifeln ist, dass die beiden nach einem ATP-Finale, das in Cancun ausgetragen wurde, sofort weiter nach Sevilla geflogen werden, um dort für ihr Land anzutreten. Nein: von Turin nach Málaga, das lässt und ließ sich einrichten. Und wird auch im kommenden Jahr die entsprechende Reiseroute sein.

Barty hat dereinst auf Guadalajara verzichtet

Für die Frauen steht nun seit Sonntag erneut Sevilla als Finalort für 2024 fest. Und damit ist die WTA am Zug. Die Trefferquote in den vergangenen drei Jahren war mäßig. Wobei: In Guadalajara haben sich alle Spielerinnen wohlgefühlt. Zumindest jene, die auch tatsächlich gekommen sind (Ashleigh Barty etwa hat Ende der Saison 2021 verzichtet).

Fort Worth hat sich dann schon zum mittleren Debakel entwickelt. Trotz der Anwesenheit der Lokalheroinnen Coco Gauff und Jessica Pegula. Und über Cancun und die dortigen Wetterkapriolen hüllt man wohl am besten den Mantel des Schweigens. Dabei hätte es dem Vernehmen nach durchaus Interesse von Seiten Prags gegeben, die WTA Finals 2023 auszurichten. Mit Wimbledon-Siegerin Marketa Vondrousova und dem stets starken Doppel Barbora Krejcikova und Katerina Siniakova als Hauptattraktionen. Prag und danach Sevilla - das hätte sich wohl auch Iga Swiatek angetan.

Man darf gespannt sein, was die Crew rund um WTA-Boss Steve Simon diesmal aus dem Ärmel zaubert.