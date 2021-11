WTA Finals: Publikumsliebling Muguruza im Halbfinale, Pliskova raus

Garbine Muguruza hat mit einem 6:4 und 6:4 gegen Anett Kontaveit den Einzug in das Halbfinale bei den WTA Finals in Guadalajara geschafft. Auch die Estin ist weiter.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.11.2021, 06:03 Uhr

© Getty Images Garbine Muguruza darf in Guadalajara weiterspielen

Alleine wegen der Matches von Garbine Muguruza hat sich die Entscheidung der WTA, ihr Saisonabschlussturnier in Guadalajara auszutragen schon gelohnt: Die mexikanischen Fans lieben Muguruza - und die Spanierin, mithin schon zweimalige Championesse bei Grand-Slam-Turnieren, gibt diese Liebe zurück. Und nach der Auftaktniederlage gegen Karolina Pliskova läuft es auch sportlich einwandfrei für Muguruza. Sie bezwang Anett Kontaveit mit 6:4 und 6:4 und zog in die Vorschlussrunde ein. Dort trifft Muguruza auf ihre spanische Landsfrau Paula Badosa.

Schon vor den Sonntagsmatches war klar: Kontaveit hatte ihren Halbfinal-Platz sicher. Nachdem Karolina Pliskova ihre Partie gegen Barbora Krejcikova mit 0:6, 6:4 und 6:4 für sich entschieden hatte, musste Muguruza Kontaveit schlagen, um weiterzukommen. Kein einfaches Unterfangen: Kontaveit hatte ihre jüngsten zwölf Matches gewonnen. Muguruza aber hielt dem Druck stand. Und fixierte damit das erste rein spanische Halbfinale bei den WTA Finals überhaupt.

In der zweiten Gruppe kommt es heute Nacht zum großen Showdown zwischen Aryna Sabalenka, die in Abwesenheit von Ashleigh Barty an Position eins gesetzt ist, und Maria Sakkari. Beide Spielerinnen haben einmal gewonnen (jeweils gegen Iga Swiatek) und einmal verloren (jeweils gegen Paula Badosa), die Siegerin muss im Halbfinale gegen Anett Kontaveit ran.