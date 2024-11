WTA Finals: Qinwen Zheng steht im Endspiel - Zweisatzerfolg gegen Krejcikova

Qinwen Zheng ist die erste Finalistin der WTA Finals 2024 in Riad. Gegen Barbora Krejcikova siegte die Chinesin 6:3, 7:5 und schafft bei ihrer ersten Finals-Teilnahme direkt den Einzug in das Endspiel.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 08.11.2024, 17:56 Uhr

Qinwen Zheng steht im Endspiel der WTA Finals 2024.

Qinwen Zheng dominierte mit Beginn der Partie mit ihrer Power und konnte das frühe Break nutzen, um den ersten Satz ungefährdet einzutüten. Keine einzige Breakchance blieb Barbora Krejcikova, die erst am Vortag den Halbfinaleinzug mit einem Sieg über Coco Gauff perfekt machen konnte. Zu stark war die Aufschlagleistung der besten Spielerin Asiens.

Und das sollte sich im zweiten Satz auch vorerst nicht ändern. Zheng agierte und Krejcikova versuchte zu reagieren. Das jedoch vergeblich. Erneut legte das frühe Break für die Olympiasiegerin den Grundstein für einen erfolgreichen zweiten Durchgang.

Kreijcikova schafft zeitweise das Comeback

Barbora Krejcikova kassierte sogar das Doppelbreak, durfte anschließend dann aber selbst erfolgreich an einem Break schnuppern, da Zheng erstmals Schwächen bei eigenem Serve zeigte. Das war der Startschuss zur Aufholjagd für die Wimbledonsiegerin, die nun besser in die Partie fand und auf Augenhöge agierte.

Doch beim Stand von 5:5 schlug Zheng erneut zu und servierte anschleißend zum Match. Nach 1:41 Stunde bendete die 22-Jährige das Match und darf sich über den Finaleinzug freuen.

Im Endspiel trifft Zheng, die in dieser Woche ihren Einstand bei den WTA Finals gibt, auf die Siegerin der Partie zwischen Aryna Sabalenka und Coco Gauff. Auf Sabalenka traf die Weltranglistensiebte bereits in der Gruppenphase und unterlag glatt in zwei Sätzen.