WTA Finals: Sabalenka in einer Gruppe mit Sakkari, Swiatek, Badosa

Die Auslosung der Gruppen für die WTA-Finals in Guadalajara haben Turnierfavoritin Aryna Sabalenka ein paar knifflige Aufgaben beschert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.11.2021, 14:00 Uhr

© Getty Images Anett Kontaveit, Garbine Muguruza, Maria Sakkari, Aryna Sabalenka, Barbora Krejcikova, Karolina Pliskova, Iga Swiatek, Paula Badosa

In Absenz der Weltranglisten-Ersten Ashleigh Barty fällt die Favoritenrolle in Guadalajara wohl Aryna Sabalenka zu. Un das, obwohl die aktuelle Zweite der ATP-Charts nach wie vor auf ihren ersten Erfolg bei einem Grand-Slam-Turnier wartet. Allerdings: Bei den WTA-Finals 2021 ist nur eine Frau vertreten, die in der aktuellen Saison auch tatsächlich eines der vier Majors gewonnen hat: Barbora Krejcikova in Paris. Neben Barty, Siegerin in Wimbledon, fehlen in Mexiko auch Australian-Open-Championesse Naomi Osaka und die Überraschungssiegerin der US Open Emma Raducanu.

Sabalenka hält sich wie auch die übrigen sieben Fixstarterinnen seit ein paar Tagen in der Höhenlage von Guadalajara auf, seit Dienstag kennt sie nun auch ihre Gruppengegnerinnen: Es geht gegen Maria Sakkari, Iga Swiatek und Paula Badosa. Allesamt Debütantinnen auf dieser Bühne. Krejcikova spielt in Gruppe B dagegen gegen Garbine Muguruza, Karolina Pliskova und Anett Kontaveit. Immerhin Muguruza und Pliskova können schon auf Erfahungen beim Saisonabschluss zurückblicken (und die Spanierin wie auch Iga Swiatek auf mindestens einen Grand-Slam-Titel). Kontaveit wiederum holte sich mit ihren Turniersiegen in Moskau und Cluj-Napoca zum spätestmöglichen Zeitpunkt ihre Fahrkarte zu den Finals.

Geht man nach den Head-to-Head-Bilanzen, dann könnte Karolina Pliskova zumindest in ihrer Gruppe die Nase vorne haben: Die Tschechin führt gegen Landsfrau Krejcikova mit 2:0-Siegen, gegen Muguruza sogar mit 8:2, und gegen Kontaveit mit 3:0.

In der Gruppe A gibt es so gut wie keine Vergleiche. Lediglich die Partie Aryna Sabalenka gegen Maria Sakkari hat es bislang fünf Mal gegeben, mit vier Siegen für Sabalenka.

Hier die Gruppen und die Head-to Heads:

Gruppe A Sabalenka Sakkari Swiatek Badosa Sabalenka - 4:1 0:0 0:1 Sakkari 1:4 - 2:0 0:0 Swiatek 0:0 0:2 - 0:0 Badosa 1:0 0:0 0:0 -

Gruppe B Krejcikova Pliskova Muguruza Kontaveit Krejcikova - 0:2 2:1 0:0 Pliskova 2:0 - 8:2 3:0 Muguruza 2:0 2:8 - 2:2 Kontaveit 0:0 0:3 2:2 -