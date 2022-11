WTA Finals: Sabalenka schockt Swiatek, im Endspiel gegen Garcia

Die Weltranglistenerste Iga Swiatek hat bei den WTA-Finals der acht weltbesten Tennisspielerinnen überraschend das Endspiel verpasst. Die 21 Jahre alte Polin unterlag Aryna Sabalenka aus Belarus 2:6, 6:2, 1:6.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 07.11.2022, 08:02 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka steht in Fort Worth im Endspiel

Sabalenka trifft im Finale nun auf Caroline Garcia aus Frankreich, die sich zuvor 6:3, 6:2 gegen die Griechin Maria Sakkari durchgesetzt hatte. Der Erfolg von Sabalenka gegen Swiatek war der erste in fünf Meetings in dieser Saison. Die Belarussin hatte allerdings schon im Halbfinale der US Open vor wenigen Wochen in New York City gute Chancen gegen die Weltranglisten-Erste. Damals konnte Sabalenka allerdings einen Break-Vorsprung im dritten Satz nicht über die Distanz bringen.

Garcia wiederum hat im Sommer mit dem Titel in Cincinnati auf sich aufmerksam gemacht, wird aber dennoch froh sein, im Endspiel nicht gegen Swiatek ran zu müssen. In der Vorrunde blieb die Französin in der Begegnung mit der Branchenprima chancenlos.

Das Endspiel im Doppel bestreiten die Favoritinnen Barbora Krejcikova und Katerina Siniakova gegen Elise Mertens und Veronika Kudermetova.

