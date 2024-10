WTA Finals: Sabalenka und Rybakina in dieselbe Gruppe gelost

Favoritin Aryna Sabalenka bekommt es bei den WTA-Finals in Riad in der Gruppenphase mit Elena Rybakina, Jasmin Paolini und Qinwen Zheng zu tun.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.10.2024, 17:54 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Elena Rybakina und Aryna Sabalenka treffen in Riad schon in der Gruppenphase aufeinander

Frei nach Berti Vogts könnte man in Hinblick auf die WTA Finals sagen: Es gibt keine Kleinen mehr. Oder vielmehr: Nachdem sich in diesem Jahr erstmals in Riad die acht besten Tennisspielerinnen der Welt versammeln, liegt es in der Natur der Sache, dass es eigentlich nur noch Schlagermatches gibt. Mit dem schönen Zusatz, dass nach einer Niederlage noch lange nicht Schluss sein muss.

Denn es gibt ja eine Gruppenphase bzw. eine “Round Robin”, wie man im englischsprachigen Raum dazu sagt. Und die Auslosung für die Finals 2024 hat am heutigen Dienstag folgendes Bild ergeben:

Purple Group: Aryna Sabalenka, Jasmin Paolini, Elena Rybakina, Qinwen Zheng

Orange Group: Iga Swiatek, Coco Gauff, Jessica Pegula, Barbora Krejcikova

Welche dieser beiden Gruppen besser besetzt ist, das bleibt Geschmacksache. Aber nach den letzten Ergebnissen kann man anmerken, dass Sabalenka, Gauff und Olympiasiegerin Zheng mit einer guten Form nach Saudi-Arabien kommen. Und dass hinter Iga Swiatek und Elena Rybakina ob deren langen Matchpausen ein großes Fragezeichen steht.

Los geht es jedenfalls am 02. November, die Siegerin wird eine Woche später gekürt. Im vergangenen Jahr konnte Iga Swiatek den Titel holen, damals in Cancun.