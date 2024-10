WTA Finals: Swiatek, Sabalenka & Co. - Diese acht Spielerinnen sind qualifiziert!

Rund drei Wochen vor Beginn der WTA Finals in Riad stehen die acht Teilnehmerinnen im Einzel fest.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 14.10.2024, 21:37 Uhr

© Getty Images Im Vorjahr triumphierte Iga Swiatek bei den WTA Finals

Seit Montag stehen die acht Einzel-Starterinnen bei den WTA Finals in Riad (2. bis 9. November) fest. Iga Swiatek, Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Jasmine Paolini, Elena Rybakina, Jessica Pegula, Qinwen Zheng und Barbora Krejcikova werden in Saudi-Arabien am Jahresabschlussfinale der acht besten Spielerinnen teilnehmen.

Eine offizielle Bestätigung der WTA steht zwar noch aus, an der Liste der qualifizierten Spielerinnen wird sich jedoch nichts mehr ändern. Die aktuelle Weltranglistenachte Emma Navarro musste am Montag ihren Start beim 500er-Turnier in Ningbo absagen und kann Zheng daher nicht mehr überholen.

Krejcikova profitiert von Sonderregelung

Zum Verhängnis wurde Navarro zudem eine Sonderregelung der WTA, die vorsieht, dass Grand-Slam-Siegerinnen, die im Ranking nicht schlechter als auf Position 20 liegen, ebenfalls an den Finals teilnehmen dürfen. Als aktuelle Weltranglisten-13. wird Wimbledon-Siegerinnen Krejcikova von dieser Regelung profitieren.

Dennoch darf Navarro nach wie vor auf einen Start in Riad hoffen, haben Spielerinnen am Ende der Saison doch nicht selten mit Verletzungen zu kämpfen. Von den aktuellen Spitzenspielerinnen trifft dies etwa auf Rybakina zu, die seit längerer Zeit wegen Rückenproblemen pausieren muss. Ihren bislang letzten Auftritt absolvierte die Kasachin Ende August bei den US Open.

Der Stand im Race to Riad