WTA Finals: Was bringt die Auslosung?

Schon die Auslosung für die WTA Finals in Riad verspricht einiges an Spannung.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 28.10.2024, 20:14 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Aryna Sabalenka ist in Riad topgesetzt

Schon vier Tage vor dem ersten Ballwechsel bei den WTA Finals wird es in Riad erstmals spannend: Denn am Dienstag wird in Saudi-Arabien die Auslosung für das Jahresabschlussfinale der acht besten Spielerinnen über die Bühne gehen. Wobei die Weltranglisten-13. Barbora Krejcikova streng genommen ja gar nicht zu diesen zählt.

Als amtierende Wimbledon-Siegerin profitiert Krejcikova allerdings von einer Sonderregelung der WTA, die vorsieht, dass Grand-Slam-Siegerinnen, die im Ranking nicht schlechter als auf Position 20 liegen, an den Finals teilnehmen dürfen. Und somit wird eben die Tschechin und nicht Emma Navarro in Riad aufschlagen.

Neben Krejcikova wird die frischgebackene Tokio-Siegerin Qinwen Zheng aus dem vierten Lostopf gezogen werden. Im dritten Pot befinden sich Elena Rybakina und Jessica Pegula, den zweiten Lostopf bilden Coco Gauff und Jasmine Paolini. Angeführt wird das Feld von Aryna Sabalenka und Iga Swiatek, die jeweils einen Gruppenkopf bilden werden.

Die WTA Finals finden in diesem Jahr erstmals in Riad statt und werden vom 2. bis 9. November über die Bühne gehen. Die beiden Erstplatzierten jeder Vierergruppe qualifizieren sich für das Halbfinale. Titelverteidigerin ist Swiatek, die sich im Vorjahr mit einem Finalerfolg über Pegula den Turniersieg holte.