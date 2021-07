WTA Gdynia: Tamara Korpatsch zieht ins Achtelfinale ein - Katharina Gerlach scheitert in Runde eins

Tamara Korpatsch steht beim WTA-250-Event von Gdynia im Achtelfinale. Ihre Landsfrau Katharina Gerlach hingegen ist in der ersten Runde gescheitert.

von SID/tennisnet

zuletzt bearbeitet: 21.07.2021, 10:55 Uhr

Tamara Korpatsch steht beim WTA-250-Event von Gdynia im Achtelfinale

Tennisspielerin Tamara Korpatsch hat das Achtelfinale beim WTA-Turnier im polnischen Gdynia erreicht. Die Hamburgerin besiegte in ihrem Auftaktmatch die an Nummer elf gesetzte Olga Goworzowa (Belarus) mit 1:6, 7:5 und 7:5. Nach rund drei Stunden Spielzeit verwandelte die 26-Jährige ihren ersten Matchball. Im Achtelfinale trifft Korpatsch nun auf die Polin Weronika Falkowska. Das Spiel ist für heute um 15:00 Uhr angesetzt.

Katharina Gerlach (Essen) hingegen verlor ihr Auftaktmatch beim WTA-Turnier in Palermo und verpasste so den Einzug ins Achtelfinale. Die 23-Jährige unterlag der an Position eins gesetzten Danielle Collins aus den USA mit 5:7 und 3:6.

Bei den Herren: Umag und... Olympia

Bei den Herren schlägt in dieser Woche Daniel Altmaier im kroatischen Umag auf - und steht bereits im Achtelfinale. Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff und Co hingegen sind in diesen Tagen in Richtung Tokio zu den Olympischen Spielen aufgebrochen.