WTA Guadalajara: Genie Bouchard feiert ersten 1000er-Sieg seit 2017

Genie Bouchard hat beim WTA-1000er-Turnier im mexikanischen Guadalajara die zweite Runde erreicht.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 19.10.2022, 10:43 Uhr

© Getty Images Genie Bouchard

Die Kanadierin, seit wenigen Wochen nach langer Verletzungspause wieder auf dem Matchcourt, schlug die Kayla Day mit 7:5, 6:3 und feierte dabei ihren ersten Sieg bei einem Masters-Turnier seit 2017. Damals hatte Bouchard in Madrid gegen Maria Sharapova und Angelique Kerber gewonnen.

Seither hatte die Wimbledonfinalistin aus 2014 immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, zuletzt war sie an der Schulter operiert worden. Bouchard aber scheint in guter Form, hatte vor zwei Wochen in Ostrava auch Top-15-Spielerin Belinda Bencic einen Satz abgenommen.

Im WTA-Ranking ist die 28-Jährige aktuell auf Rang 430 notiert, durch ihren Auftaktsieg in Guadalajara macht sie knapp 100 Plätze gut.

Sie trifft heute in ihrem Zweirundenmatch auf Jelena Ostapenko.

Kampf um die WTA Finals

Einen erfolgreichen Auftakt gefeiert haben auch Maria Sakkari, Carolina Garcia und Daria Kasatkina, die damit wichtige Punkte im Kampf um die Plätze für die WTA Finals geholt haben; Bianca Andreescu war indes gegen Petra Kvitova erfolgreich.

Heute im Einsatz ist die topgesetzte Paula Badosa gegen Victoria Azarenka, ebenso Bencic gegen Sloane Stephens.

Zum Einzel-Draw in Guadalajara