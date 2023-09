WTA Guadalajara: Ons Jabeur und Maria Sakkari weiter, Madison Keys raus

Mit Ons Jabeur und Maria Sakkari sind die beiden Topfavoritinnen beim WTA-Tour-1000-Event in Guadalajara ins Achtelfinale aufgestiegen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 20.09.2023, 11:35 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Ons Jabeur steht im Achtelfinale der WTA-Tour-1000-Veranstaltung in Guadalajara

Die Nummern eins und zwei des WTA-Tour-1000-Events in Guadalajara haben ihre Zweitrunden-Aufgaben souverän gelöst. Sowohl Ons Jabeur als auch Maria Sakkari verbrachten am Dienstag (Ortszeit) nicht allzu lange am Centre Court der hochdotierten Veranstaltung im Südwesten Mexikos.

Spannend machte es allerdings zunächst die an drei gereihte Fränzösin Caroline Garcia, die mit der Weißrussin Aliaksandra Sasnovich weit mehr Probleme hatte als gewünscht. Erst nach 2:49 Stunden Spielzeit konnte Garcia nach einem 4:6,-7:6-(5),-6:4-Erfolg über die Weltranglisten-89. den Platz als Siegerin verlassen. Kommende Achtelfinalaufgabe: die erst 21-jährige US-Amerikanerin Hailey Baptiste.

Madison Keys scheitert

Zu Ende des Spieltages hin dann die beiden bereits erwähnten bravourösen Auftriite von Jabeur und Sakkari: Während die Tunesierin der US-Amerikanerin Alycia Parks beim 6:2,-6:2-Triumph keine Chance ließ, verteilte die griechische Vorjahres-Finalistin Maria Sakkari ein 6:2, 6:4 an die Australierin Storm Hunter. Nun geht es jeweils gegen Italienerinnen. Camila Giorgi fordert Sakkari, Martina Trevisan versucht sich gegen Jabeur.

Ausgeschieden ist hingegen Madison Keys. Die an vier gesetzte US-Amerikanerin musste eine Zweisatz-Niederlage gegen ihre Landsfrau Emma Navarro hinnehmen. Die 22-jährige Weltranglisten-49. setzte sich im letzten Match des Spieltages mit 6:2, 7:6 (5) durch und darf nun gegen die Kanadierin Leylah Fernandez ran.

Hier das Einzel-Tableau aus Guadalajara.