WTA Guadalajara Open: Collins verpasst Viertelfinale, Osorio mit irrem Comeback

Camila Osorio steht nach einem spektakulärem Comeback im Viertelfinale des WTA-Tour-500-Turniers in Mexico. Die Kolumbianerin kämpfte sich nach einem 0:5-Rückstand im dritten Satz zurück. Die zweitgesetzte Danielle Collins und drittgesetzte Victoria Azarenka verpassten den Einzug unter die letzten Acht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.09.2024, 11:18 Uhr

© Getty Images

Das Achtelfinalduell zwischen Camila Osorio und Veronika Kudermetova zeigte wieder einmal, dass ein Tennismatch erst vorbei ist, wenn man sich am Netz die Hände gibt. Die Kolumbianerin Osorio vollbrachte am Mittwoch eine unglaubliche Leistung: Sie kämpfte sich von einem 0:5-Rückstand im dritten Satz zurück, um die an Nummer sieben gesetzte Kudermetova mit 7:6(5), 6:7(2) und 7:5 zu schlagen und ins Viertelfinale des WTA-500-Turniers in Mexico einzuziehen.

Für Kudermetova wäre es der erste Viertelfinaleinzug seit April gewesen, doch die 80 der Welt machte der ehemaligen Top-10-Spielerinn im letzten Moment einen Strich durch die Rechnung. Im Viertelfinale heißt Osorios Gegnerin Kamilla Rakhimova, die zuvor gegen die drittgesetzte Victoria Azarenka siegen konnte. Die ehemalige Weltranglistenerste musste bei einem Spielstand von 2:6 und 0:3 aufgrund einer Verletzung in der rechten Schulter aufgeben.

Danielle Collins verpasst Viertelfinaleinzug gegen Qualifikantin

In der Nachtsession der Guadalajara Open ging die zweitgesetzte Danielle Collins an den Start. Doch der diesjährigen Miami Open Gewinnerin passierten zu viele ungezwungene Fehler, sodass die australische Qualifikantin Olivia Gadecki einem 6:3 und 6:3- Sieg nichts mehr im Wege stand. Die 30-Jährige Collins, die Anfang des Jahres in die Top 10 zurückgekehrt war, hatte seit ihrem verletzungsbedingten Ausscheiden im olympischen Viertelfinale gegen die Weltranglistenerste Iga Swiatek, ihre letzten drei Matches verloren.

