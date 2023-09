WTA Guadalajara: Trevisan nimmt topgesetzte Jabeur raus, Arango rauscht weiter!

Martina Trevisan hat beim 1000er-Turnier in Guadalajara für eine große Überraschung gesorgt, Außenseiterin Arango spielt indes die Woche ihres Lebens!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 21.09.2023, 09:36 Uhr

Dabei hatte Jabeur das Ding schon fast gewonnen: 5:4 und 30:0 führte sie im zweiten Satz, war nur noch zwei Punkte vom Match entfernt. Doch Trevisan breakte, erzwang einen entscheidenden dritten Durchgang und siegte. 6:7 (4), 7:5 und 6:3 hieß es am Ende für die Italienerin.

Auch der erste Durchgang war jedoch bereits eng gewesen, hier hatte Trevisan acht (!) Satzbälle abgewehrt, bevor Jabeur doch noch zuschlug.

Trevisan trifft nun im Viertelfinale auf Caroline Dolehide.

Fantastische Woche für Emiliana Arango geht weiter!

Ein Traumturnier spielt auch Emiliana Arango: Die 22-jährige Kolumbianerin, Nummer 180 der Weltrangliste, hatte es im Sommer in Prag erstmals in ein WTA-Hauptfeld außerhalb von Bogota geschafft (wo sie oft eine Wildcard erhalten hatte). Nun steht sie bei ihrem ersten 1000er-Event direkt im Viertelfinale - nach Siegen über Anastasia Potapova, Sloane Stephens und nun Taylor Townsend (7:5, 1:6, 6:4 - nach 2:4-Rückstand im dritten Satz). Nächste Gegnerin: Maria Sakkari, die sich weiterhin pudelwohl fühlt in Guadalajara, 6:2, 6:2 siegte sie gegen Camila Giorgi.

Arango steht im Live-Ranking bereits auf Platz 120, so hoch wie noch nie!

Ebenfalls weiter: Caroline Garcia nach einem 7:5, 6:4 über Hailey Baptiste, Sofia Kenin nach ihrem 6:4, 7:5 gegen Jelena Ostapenko, Victoria Azarenka nach einem 6:2, 6:1 gegen Veronika Kudermetova und Leylah Fernandez durch ein 6:2, 6:3 gegen Emma Navarro.

