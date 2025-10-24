WTA Guangzhou: Ella Seidel verpasst Halbfinale

Die deutsche Tennis-Hoffnung Ella Seidel hat nach einem Leistungseinbruch ihr erstes Halbfinale auf der WTA-Tour verpasst. Die 20-Jährige aus Hamburg unterlag in Guangzhou der US-Amerikanerin Claire Liu mit 6:4, 0:6, 4:6 und konnte ihre starke Form im Saisonendspurt gegen die Nummer 305 der Welt nur phasenweise bestätigen.

von SID

zuletzt bearbeitet: 24.10.2025, 12:48 Uhr

© Getty Images Ella Seidel hat in Guangzhou das Halbfinale versäumt

Seidel hatte in der chinesischen Hafenstadt mit zwei glatten Siegen weiteres Selbstvertrauen gesammelt, auch gegen Liu kam sie gut in die Partie. Im zweiten Satz war sie dann jedoch völlig von der Rolle und gewann kein Spiel. Es entwickelte sich in der Folge ein ausgeglichener dritter Durchgang. Seidel wackelte dann plötzlich, als sie gegen den Matchverlust servieren musste - und Liu nutzte ihren ersten Matchball zum Sieg.

Seidel war zuletzt durch starke Leistungen erstmals in die Top 100 vorgerückt, als Belohnung wurde sie von Teamchef Rainer Schüttler für die Heimspiele im Billie Jean King Cup im November nominiert. Tatjana Maria, die zweite deutsche Starterin in Guangzhou, war am Montag bereits in der ersten Runde ausgeschieden.