WTA Guangzhou: Wang Xiyu feiert zuhause Premierentitel

Premiere für Wang Xiyu: Die Chinesin holte sich am heutigen Samstag ihren ersten Titel auf der WTA-Tour. Und das gleich zuhause in Guangzhou.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.09.2023, 11:36 Uhr

© Getty Images Wang Xiyu hat in Guangzhou ihren ersten WTA-Titel geholt

Wang ließ gegen Magda Linette vpn Beginn an keine Zweifel darüber aufkommen, wer den Court als Siegerin verlassen würde. 6:0 und 6:2 lautete das Endergebnis für die 22-jährige Chinesin schließlich.

Nach dem Match konnte die Linkshänderin ihre Freude kaum in Worte fassen. "Es ist so schwierig, hier am letzten Tag noch dabei zu sein. Ich freue mich darüber sehr - und kann nicht mehr sagen, weil es so ein emotionaler Moment ist."