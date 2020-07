WTA: Halep auch in Prag dabei, Azarenka sagt für Lexington zu

Die Raster für die anstehenden WTA-Turniere nehmen immer konkretere Formen an. Besonders fleißig ist die Weltranglisten-Zweite Simona Halep.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.07.2020, 16:28 Uhr

© Getty Images Simona Halep geht das volle Programm an

Nicht einmal mehr zwei Wochen sind es, dann soll in Palermo die Wiederaufnahme des Spielbetriebs auf der WTA-Tour erfolgen. Mit einem Starterinnenfeld, das deutlich besser als der Status des Turniers ist. Simona Halep, aktuell die Nummer zwei der Welt, hat sich ebenso angesagt wie die beiden Grand-Slam-Champions Svetlana Kuznetsova und Jelena Ostapenko und die Finalistin in Roland Garros 2019, Marketa Vondrousova.

Kein Wunder, dass Turnierdirektor Oliviero Palma ins Schwärmen kommt. „Die Nennliste ist einfach fantastisch. Sie beginnt mit der Nummer zwei der Welt und endet mit der Nummer 69. Damit haben wir nicht gerechnet, so ehrlich möchte ich sein. Wir haben Halep nicht überzeugt, nach Palermo zu kommen. Sie hat sich selbst überzeugt, weil sie spielen wollte, und weil Palermo und Italien sichere Locations sind.“

Venus, Serena, Sloane und Vika in Lexington

As Sicht der regierenden Wimbledon-Siegerin soll es das aber noch nicht mit der Asche gewesen sein: Halep hat nun auch für das auf Palermo folgende Turnier in Prag genannt. Dort wird mit Belinda Bencic eine weitere Top-Ten-Spielerin an den Start gehen.

Während man in Europa vorsichtig optimistisch an die Austragung der genannten Veranstaltungen gehen kann, stehen hinter den geplanten US-Events nach der Absage der Männer in Washington extrem viele Fragezeichen. Auch über dem kurzfristig ins Programm genommenen WTA-Turnier in Lexington. Dort hat nach Serena und Venus Williams und Sloane Stephens nun die nächste Major-Siegerin zugesagt: Victoria Azarenka möchte sich ebenfalls im US-Bundesstaat Kentucky versuchen.