WTA Hamburg: Andrea Pektovic - Aufschlag zwischen Containern

In ein paar Wochen steht das WTA-Tour-250-Turnier in Hamburg an. Turnier-Botschafterin Andrea Petkovic ist bereits auf Promo-Tour unterwegs.

von PM

zuletzt bearbeitet: 16.04.2025, 11:54 Uhr

© MSC Hamburg Ladies Open/Witters Turnierbotschafterin Andrea Petkovic beim spektakulären Foto-Shooting

Da ließ sich Turnierbotschafterin Andrea Petkovic natürlich nicht zweimal bitten und schlug auf dem „Hafen Court“ zwischen den riesigen MSC-Containern bei strahlendem Sonnenschein ein paar Bälle. Dabei entstanden nicht nur einmalige Foto- und Videoaufnahmen, sondern es wurde zudem deutlich: „Petko“ hat es immer noch drauf!

„Das war wirklich spektakulär! Wir bedanken uns bei unserem Titelsponsor MSC ganz herzlich für diese Inszenierung mithilfe der Container. Das war eine einzigartige Kulisse und ein perfekter Startschuss für unsere gemeinsame Zusammenarbeit“, freute sich Turnierdirektorin Sandra Reichel über die aufwendig aufgebaute Szenerie für das Shooting.

„Das Fotoshooting war der ideale Auftakt für unser Engagement bei den MSC Hamburg Ladies Open. Wir freuen uns auf ein aufregendes Turnier im Juli, bei dem spektakuläre Ballwechsel erneut im Mittelpunkt stehen werden – vor einer ebenso beeindruckenden Kulisse am Rothenbaum“, sagte Nils Kahn, Geschäftsführer von MSC Deutschland.