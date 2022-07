tennisnet.com › WTA › WTA Hamburg European Open

WTA Hamburg: Anett Kontaveit hält sich schadlos, jetzt gegen Petkovic

Anett Kontaveit hat sicher ihr Ticket für die Runde der letzten Acht beim WTA-Event von Hamburg gelöst. In dieser geht es gegen Lokalmatadorin Andrea Petkovic.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 20.07.2022, 19:02 Uhr

Anett Kontaveit steht in Hamburg im Viertelfinale

Viel hatte Rebecca Peterson der topgesetzten Anett Kontaveit am Mittwochabend am Hamburger Rothenbaum nicht entgegenzusetzen. Die topgesetzte Estin ließ ihrer schwedischen Kontrahentin am Ende gar nur fünf Spielgewinne, um einen ungefährdeten 6:3 und 6:2-Erfolg in der zweiten Runde des WTA-250-Events zu fixieren.

Im Viertelfinale trifft Kontaveit nun auf Lokalmatadorin Andrea Petkovic. Die Deusche zeigte sich am Dienstag gegen Misaki Doi in hervorragender Spiellaune und siegte sicher in zwei Sätzen. In Runde eins hatte Petkovic im rein-deutschen Duell mit Tamara Korpatsch die Oberhand behalten.

Ebenfalls in der Runde der letzten Acht in den Hansestadt steht die an vier gesetzte Russin Aliaksandra Sasnovich. Die Weltranglisten-35. gab sich gegen Aleksandra Krunic keine Blöße und fixierte ihr Viertelfinalduell mit Maryna Zanevska.

