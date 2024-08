WTA Hamburg: Anna Bondar feiert "Doppel-Triumph"

Die große Triumphatorin beim WTA-125er-Turnier in Hamburg heißt Anna Bondar! Die Ungarin gewann im traditionsreichen Tennisstadion am Rothenbaum vor rund 2000 Zuschauer*innen sowohl im Einzel, als auch im Doppel.

von PM / tennisnet

zuletzt bearbeitet: 11.08.2024, 08:42 Uhr

© Witters Anna Bondar

Nach ihrem überzeugenden 6:4, 6:2-Erfolg über Vorjahressiegerin Arantxa Rus im Endspiel der Einzel-Konkurrenz gewann sie im Doppel an der Seite ihrer Partnerin Kimberley Zimmermann (Belgien) gegen Arantxa Rus (Niederlande) und die Serbin Nina Stojanovic 5:7, 6:3 und 11:9.

Im Einzelfinale legte Anna Bondar eine taktische Meisterleistung hin, agierte sehr geschickt gegen das offensive Spiel der niederländischen Titelverteidigerin und war vor allem die bessere Returnspielerin. Mit dem 6:4 im ersten Durchgang nahm sie Rus den ersten Satz in der gesamten Turnierwoche ab und war auch in der Folge die bessere Spielerin. Bondar wirkte vor allem mental extrem stark, ließ im zweiten Satz keine einzige Breakchance mehr zu und verwandelte nach 97 Minuten ihren ersten Matchball zum 6:4 und 6:2.

Für die Ungarin war es der zweite WTA-Turniersieg in ihrer Karriere. Ihren ersten Titel gewann sie im Jahr 2021 beim WTA-125er-Turnier in Buenos Aires. Erst in der vergangenen Woche hatte sie beim ITF-Turnier in Hechingen triumphiert. Damit hat sie ihre letzten zehn Einzel-Matches auf der Tour allesamt gewonnen. In Hamburg war zum ersten Mal der ehemalige ungarische ATP-Spieler Peter Nagy als Trainer an ihrer Seite. Für den Triumph am Rothenbaum erhält Bondar ein Preisgeld in Höhe von 13.040 Euro. In der Weltrangliste verbessert sie sich auf Platz 78.

“Ich war zum ersten Mal bei diesem Turnier am Start und ich habe mich von Anfang an sehr willkommen gefühlt. Ich bin sehr glücklich, dass ich hier meinen zweiten WTA-Titel gewinnen konnte. Es war ein hartes Match und auch eine anstrengende Woche. Danke an alle Fans, die uns so sehr angefeuert haben”, sagte sie.

Nach ihrem Erfolg im Einzel wollte Bondar auch im Doppel die Siegerinnentrophäe mit nach Hause nehmen. Zusammen mit ihrer Partnerin und guten Freundin Kimberley Zimmermann mobilisierte sie nach verlorenem ersten Satz nochmal alle Kräfte, schaffte den Satzausgleich und wehrte im Match-Tiebreak zwei Matchbälle ab. Am Ende bejubelten Bondar/Zimmermann nach 1:46 Stunden einen 5:7, 6:3, 11:9-Erfolg gegen Rus/Stojanovic. Es war ein packendes Finale einer abwechslungsreichen, spannenden und sportlich hochklassigen Turnierwoche.

„Wir wollen Damentennis in Hamburg etablieren“

Turnierdirektorin Sandra Reichel hat am Finaltag auf eine ereignisreiche Turnierwoche mit insgesamt rund 8.000 Tennisfans, die an den Rothenbaum pilgerten, zurückgeblickt und eine kleine Bilanz gezogen: „Es war unheimlich wichtig, dass wir in diesem Jahr doch noch ein Damenturnier am Rothenbaum ausrichten konnten. Dies ist nicht nur ein Signal der Verlässlichkeit an die Spielerinnen und unsere treuen Fans, sondern auch ein Vertrauensbeweis für unsere Partner. Wir haben erneut ein klares Zeichen für den Frauensport gesetzt und gezeigt, dass wir alle gemeinsam Damentennis in Hamburg etablieren wollen. In dieser Woche haben wir gerade den Spielerinnen aus der Region und dem eigenen Nachwuchs eine große Bühne bereitet. Insgesamt waren zehn deutsche Spielerinnen am Hauptfeld am Start. (…) Ich freue mich schon jetzt darauf, dass wir uns im kommenden Sommer alle wieder sehen, dann spielen wir vom 13. bis 20. Juli 2025 wieder unser WTA-250er-Turnier.“