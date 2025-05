WTA Rom: Coco Gauff muss gegen Mboko über die Distanz, Lys unterliegt Rybakina

Coco Gauff hat beim WTA-1000er-Turnier in Rom die dritte Runde erreicht. Gegen Nachwuchshoffnung Victoria Mboko musste sie jedoch über drei Sätze gehen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 09.05.2025, 21:17 Uhr

© Getty Images Coco Gauff

Denn die 18-jährige Kanadierin Mboko legte stark los und dominierte den ersten Satz. Später aber spielte Gauff auch ihre körperlichen Vorteile aus und gewann am Ende sicher mit 3:6, 6:2, 6:1 gegen die Weltranglisten-156.

“Sie hat tolles Tennis gespielt. Ich wusste, dass sie das tun wird. Ich habe ihre vorherigen Matches gesehen”, komplimientierte Gauff nach dem Spiel. Sie trifft nun auf Magda Linette, die gegen Maria Sakkari erfolgreich war.

Gauff wird ihren freien Tag in Rom indes eher einem kulinarisch orientierten Gebiet widmen. “Ich liebe es, hier zu essen. Von daher ist es eher eine Essenstour, als dass ich Gebäude anschaue.”

DTB: Nur Siegemund noch im Rennen

Ausgeschieden in Runde 1 ist indes Eva Lys. Die Deutsche verlor nach einem beachtenswerten Auftritt gegen Elena Rybakina mit 6:7 (3), 3:6. Laura Siegemund ist damit die letzte verbliebene Spielerin aus DTB-Kreisen in der italienischen Metropole. Siegemund war am Donnerstag als Lucky Loserin ins Hauptfeld gerutscht und hatte ihre zweite Chance genutzt und die zweite Runde erreicht.

Am Freitag ebenfalls erfolgreich: Mirra Andreeva (6:2, 6:4 gegen Emiliana Arango), Emma Raducanu (6:2, 6:2 gegen Jil Teichmann) und Emma Navarro (6:1, 6:3 gegen Kamikia Rakhimova).

Die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka hatte am Mittag bereits gewonnen.

