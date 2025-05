WTA Rom: Siegemund kann nicht antreten, Paolini schlägt Jabeur

Lokalmatadorin Jasmine Paolini steht beim WTA-1000-Turnier in Rom im Achtelfinale. Die Weltranglisten-Fünfte bezwang Ons Jabeur in zwei Sätzen. Laura Siegemund, die letzte deutsche Hoffnungsträgerin im Turnier, konnte zu ihrem Drittrunden-Match verletzungsbedingt hingegen gar nicht antreten.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 10.05.2025, 18:08 Uhr

© Getty Images Lokalmatadorin Jasmine Paolini ist in Rom weiter

Siegemund war kurzfristig als Lucky Loserin in Rom in das Zweitrunden-Feld gerutscht und hatte dort gegen die Italienerin Lucia Bronzetti klar mit 6:2, 6:2 die Oberhand behalten. Nun musste sie im Vorfeld ihres Drittrunden-Matches gegen Jelena Ostapenko w.o. geben.

Ostapenko wird ihrerseits im Achtelfinale auf Jasmine Paolini treffen. Die Lokalmatadorin, die in Rom an Position 6 gesetzt ist, setzte sich gegen Ons Jabeur klar mit 6:4, 6:3 durch.

Ebenfalls im Achtelfinale stehen Diana Shnaider nach einem 6:3, 6:3 gegen Jacqueline Cristian und Elina Svitolina nach einem Dreisatz-Sieg gegen Hailey Baptiste.

Zuvor mussten am Freitag in Rom bereits zwei große Namen die Segel streichen. Topfavoritin Iga Swiatek verabschiedete mit einer 1:6, 5:7-Niederlage gegen Danielle Collins aus dem Turnier. Madison Keys unterlag überraschend ihrer Landsfrau Peyton Stearns in drei Sätzen.

Damen-Einzel-Tableau in Rom