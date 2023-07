tennisnet.com › WTA › WTA Hamburg European Open

WTA Hamburg: Aranxta Rus beendet das Heimspiel von Eva Lys

In Viertelfinale des WTA 250-Turniers in Hamburg musste sich Lokalmatadorin Eva Lys der stark auftrumpfenden Niederländerin Aranxta Rus in zwei glatten Sätzen beugen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.07.2023, 15:09 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Aranxta Rus stoppte im Viertelfinale den Traumlauf der Hamburgerin Eva Lys.

Trotz ihres Ausscheidens darf die Hamburgerin Eva Lys trotzdem auf die erfolgreichste Turnierwoche ihrer bisherigen Karriere zurückblicken. Erstmals konnte die 21-jährige, die per Wildcard im Hauptfeld startberechtigt war, in die Runde der letzten Acht bei einem WTA-Turnier einziehen.

Aranxta Rus startete gleich gut ins Match und konnte der deutschen gleich im ersten Spiel den Aufschlag abnehmen. Die routinierte Niederländerin warf all ihre Erfahrung in den Ring und sicherte sich nach einem weiteren Break den ersten Durchgang.

Im zweiten Satz hielt Lys bis zum Stand von 2:2 gut mit, dennoch konnte die 32-jährige Rus von da an alle Spiele zu ihren Gunsten entscheiden und fixierte nach 76 Minuten den 6:2, 6:2-Endstand.

Im Halbfinale trifft die aktuelle Nr. 60 der Welt auf die Australierin Daria Saville, die im ersten Match des Tages die deutsche Jule Niemeier mit 6:3, 6:2 aus dem Turnier nehmen konnte.

Hier das Einzel-Tableau aus Hamburg