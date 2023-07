tennisnet.com › WTA › WTA Hamburg European Open

WTA Hamburg: Eva Lys steht problemlos im Viertelfinale

Mit Eva Lys schaffte es die dritte DTB-Spielerin ins Viertelfinale der Hamburg European Open. Die 21-Jährige ließ der Ungarin Panna Udvardy keine Chance.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 26.07.2023, 21:22 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Eva Lys steht wie auch Jule Niemeier und Noma Noha Akugue im Viertelfinale des WTA-Tour-250-Turniers in Hamburg

Drei der vier deutschen Achtelfinalistinnen schafften am Mittwoch beim WTA-Tour-250-Turnier in Hamburg den Sprung in die Runde der letzten Acht: Nach Jule Niemeier (gegen Yulia Putintseva) und Noma Noha Akugue (gegen Storm Sanders) siegte am Abend auch die 21-Jährige Eva Lys.

Die in Kiew geborene Deutsche fertigte am Center Court am Hamburger Rothenbaum die Ungarin Panna Udvardy nach nur 79 Spielminuten mit 6:4, 6:1 ab. Lediglich Tamara Korpatsch musste sich ihrer Gegnerin Daria Saville in zwei Sätzen geschlagen geben.

Während Niemeier und Akugue im Viertelfinale am Donnerstag mit Saville (Australien) respektive Martina Trevisan (Italien) auf ungesetzte Kontrahentinnen treffen, fordert Lys die siebtgereihte Niederländerin Arantxa Rus.

Hier das Einzel-Tableau aus Hamburg.