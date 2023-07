tennisnet.com › WTA › WTA Hamburg European Open

WTA Hamburg: Jule Niemeier wehrt Angriff von Ella Seidel ab

Jule Niemeier ist beim WTA-Tour-250-Turnier in Hamburg in die zweite Runde eingezogen. Niemeier gewann das deutsche Duell gegen Ella Seidel mit 7:6 (5), 1:6 und 6:3.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 24.07.2023, 18:39 Uhr

© Hamburg European Open / Witters Jule Niemeier hat in Hamburg die erste Runde überstanden

Jule Niemeier hat den Angriff von Ella Seidel gerade noch so abgewehrt. Denn Niemeier lag im ersten Satz gegen Seidel schon mit 0:4 und 5:2 zurück, schaffte dann aber noch das Comeback. Und setzte sich schließlich in drei Durchgängen durch. Nächste Gegnerin wird Yulia Putintseva sein.

Früher am Nachmittag hatte Noma Noha Akugue mit ihrem 7:5 und 6:4 gegen Laura Pigossi für ein erstes Highlight aus heimischer Sicht in Hamburg gesorgt. Akugue trifft in Runde zwei entweder auf Turnierfavoritin Donna Vekic oder die Australierin Storm Hunter.

