WTA Hamburg: Seidel fixiert Achtelfinale gegen Lys

Die Hamburger Spielerinnen genießen ihren Heimauftritt am Rothenbaum in vollen Zügen! Ella Seidel hat mit einem Gala-Auftritt ein „Hamburger Achtelfinale“ gegen Eva Lys, ihre Teamkollegin vom Der Club an der Alster fixiert. Tamara Korpatsch hat sich derweil mit ihrem Sieg über Irina-Camelia Begu bereits für das Viertelfinale qualifiziert.

zuletzt bearbeitet: 06.08.2024, 21:05 Uhr

© Witters Ella Seidl trifft in Hamburg nun auf Eva Lys

Die 19-jährige Ella Seidel agierte auf dem Center Court ihrer Heimatstadt wie beflügelt. Gegen Ekaterina Makarova dominierte die Hamburgerin mit ihrem druckvollen Grundlinienspiel fast nach Belieben und nahm ihrer an diesem Tag überforderten Gegnerin insgesamt siebenmal den Aufschlag ab. So triumphierte die Hamburgerin bereits nach nicht einmal 55 Minuten mit 6:1 und 6:1. Damit kommt es nun zum zweiten Duell von Ella Seidel und Eva Lys auf der WTA-Tour. Den bisher einzigen Vergleich entschied Ella Seidel im Dezember 2023 in Canberra für sich (6:3, 6:2).

Tamara Korpatsch brauchte ebenfalls nur 1:15 Stunden für ihren Einzug ins Viertelfinale des WTA-Tour-125-Events in Hamburg. Nach ausgeglichenen ersten Satz, den Korpatsch mit 6:4 für sich entschied, musste ihre Gegnerin Irina-Camelia Begu (Rumänien) beim Stand von 3:1 aus Sicht der Hamburgerin im zweiten Satz aufgeben. Im Viertelfinale am Donnerstag bekommt sie es erneut mit einer Rumänin zu tun. Dann wartet Elena-Gabriela Ruse, die Hamburg-Siegerin von 2021.

Die an vier gesetzte Anna Bondar aus Ungarn konnte sich außerdem in einem hart umkämpften Match auf Match Court M1 durchsetzen. Gegen Kateryna Baindl (Ukraine), die in der ersten Runde die deutsche Wildcard-Spielerin Carolina Kuhl aus dem Turnier nahm, gewann Bondar 7:6 (5), 6:3. Im Viertelfinale wartet sie nun auf die Siegerin aus dem Hamburger Duell zwischen Ella Seidel und Eva Lys.

Lys vs. Seidel im Blickpunkt, Achtelfinal-Einsatz für Vorjahresfinalistin



Während am Mittwoch das Aufeinandertreffen zwischen Eva Lys und Ella Seidel im „Match of the day“ im Mittelpunkt des Interesses steht, freut sich auch Noma Noha Akugue auf ihre nächste Herausforderung. Die Vorjahresfinalistin spielt gegen die Serbin Nina Stojanovic. Komplettiert wird der Tag auf dem Center Court von den Matches zweier absoluter Favoritinnen auf den Turniersieg. Mayar Sherif duelliert sich mit Anastasia Sobolieva aus der Ukraine und könnte im Viertelfinale auf Noma Noha Akugue treffen. Derweil geht Titelverteidigerin Arantxa Rus aus den Niederlanden als Favoritin ins Spiel gegen die Kroatin Lea Boskovic.

Spannend wird es außerdem auf Match Court M 1 (nicht vor 17 Uhr). Die Hamburgerinnen Noma Noha Akugue und Ella Seidel treten in ihrem Doppel-Viertelfinalspiel gegen die an zwei gesetzte Angelica Moratelli (Italien) und Sabrina Santamaria (USA) an. Auch Tamara Korpatsch ist noch im Doppel gefordert. Sie spielt im letzten Center-Court-Match am Mittwoch zusammen mit Vivian Heisen gegen die tschechische Kombination Anastasia Destiuc/Miriam Kolodziejova.