WTA Hobart: Finale! Elise Mertens wird Favoritenrolle gerecht

Elise Mertens ist beim WTA-250-Turnier in Hobart ins Endspiel eingezogen. In diesem trifft die Belgierin auf eine Überraschungsfrau.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 10.01.2025, 09:11 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Elise Mertens greift in Hobart nach dem Titel

Seit dem überraschenden Viertelfinal-Aus von Dayana Yastresmka gibt es beim WTA-250-Event in Hobart mit Elise Mertens eine klare Favoritin auf den Turniersieg. Und die an Position zwei gesetzte Belgierin scheint dieser Rolle auch gerecht zu werden, erreichte sie am Freitag doch völlig souverän das Endspiel.

Mertens setzte sich im Halbfinale gegen die australische Wildcard-Inhaberin Maya Joint mit 6:2 und 6:3 durch. Im gesamtem Matchverlauf musste die 29-Jährige, die in Hobart bereits zweimal triumphieren konnte, ihren Aufschlag nur ein einziges Mal abgeben.

Im Endspiel geht es für Mertens nun gegen Überraschungsfrau McCartney Kessler. Die Yastremska-Bezwingerin legte am Freitag mit einem 4:6, 6:3 und 6:4-Erfolg über die an Position sechs gesetzte Elina Avanesyan nach.