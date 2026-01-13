WTA Hobart: Tatjana Maria gewinnt Rekord-Match gegen Venus Williams

Die Deutsche Tatjana Maria hat das Rekord-Match gegen Venus Williams in der ersten Runde von Hobart in zwei Sätzen für sich entschieden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.01.2026, 06:38 Uhr

© Getty Images Tatjana Maria behielt gegen Venus Williams die Oberhand

Tatjana Maria ist beim WTA-250-Event in Hobart ins Achtelfinale eingezogen. Die 38-jährige Deutsche schlug die um rund sieben Jahre ältere Venus Williams in der ersten Runde souverän mit 6:4 und 6:3. Die US-Amerikanerin hatte von den Veranstaltern eine Wildcard für das Turnier erhalten.

Mit einem Gesamtalter von über 84 Jahren war das Duell zwischen Maria und Williams laut Datenanbieter “Opta” das älteste Hauptfeld-Match in der Geschichte der WTA. Maria trifft im Achtelfinale auf die Ungarin Anna Bondar, die Deutschlands Lucky Loser Ella Seidel mit 6:0 und 6:1 abfertigte.

Noch bitterer verlief der Dienstag aus der Sicht von Barbora Krejcikova. Die zweifache Einzel-Grand-Slam-Siegerin hatte in ihrer Erstrundenpartie gegen Peyton Stearns sichtlich mit Knieproblemen zu kämpfen und verlor mit 4:6, 6:1 und 6:7 (4). Es scheint fraglich, ob die Tschechin an den am Sonntag beginnenden Australian Open teilnehmen kann.

Das Einzel-Tableau in Hobart