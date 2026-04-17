WTA: Höhenflug in Rouen - Tatjana Maria im Halbfinale

Tatjana Maria steht erstmals seit ihrem Triumph im Queen's Club im Halbfinale eines WTA-Turniers.

von SID / tennisnet

zuletzt bearbeitet: 17.04.2026, 18:00 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Tatjana Maria

Die 38-Jährige aus Bad Saulgau setzte sich in Rouen gegen Iryna Schymanowitsch aus Belarus mit 7:6 (7:5), 6:2 durch. Ihre nächste Gegnerin ermitteln die Ukrainerin Marta Kostjuk und die US-Amerikanerin Ann Li.

Mit dem Erfolg hat die einzige Deutsche bei dem Sandplatzturnier in Nord-Frankreich schon jetzt ihr bisher bestes Ergebnis in einem zuvor schwierigen Tennis-Jahr sicher und darf auf mehr hoffen. Maria hat in ihrer Karriere bisher vier Turniere gewonnen. Außer im Londoner Queen's Club sicherte sich die einstige Wimbledon-Halbfinalistin auch 2022 und 2023 in Bogotá die Trophäe, zudem jubelte sie 2018 auf Mallorca.

Gegen Schymanowitsch startete Maria mit einem Break, den Vorsprung gab sie im Verlauf des Satzes aber wieder her. Es ging eng zu mit einem besseren Ende im Tiebreak für die deutsche Athletin. Im zweiten Durchgang zog Maria dann klar davon.