WTA Rouen: Tatjana Maria erreicht Achtelfinale
Tatjana Maria hat beim WTA-250er-Turnier im französischen Rouen ein Erfolgserlebnis gefeiert.
von Florian Goosmann
zuletzt bearbeitet: 15.04.2026, 16:47 Uhr
Maria gewann ihr Auftaktmatch gegen die an neun gesetzte Lokalmatadorin Elsa Jacquemot (WTA-Nr. 60) mit mit 6:4, 6:3. Ihre ursprüngliche Gegnerin Marketa Vondrousova hatte verletzungsbedingt abgesagt.
Maria trifft nun auf die Lucky Loserin Dominka Salkova. Die Tschechin steht auf Platz 114 im WTA-Ranking.
Für Maria ist der Erfolg in Rouen ein wichtiger. Sie hatte auf WTA-Ebene in diesem Jahr erst zwei Matcherfolge gefeiert, bei elf Niederlagen.
Zum Einzel-Draw in Rouen