WTA Rouen: Tatjana Maria erreicht Achtelfinale

Tatjana Maria hat beim WTA-250er-Turnier im französischen Rouen ein Erfolgserlebnis gefeiert. 

von Florian Goosmann
zuletzt bearbeitet: 15.04.2026, 16:47 Uhr

Maria gewann ihr Auftaktmatch gegen die an neun gesetzte Lokalmatadorin Elsa Jacquemot (WTA-Nr. 60) mit mit 6:4, 6:3. Ihre ursprüngliche Gegnerin Marketa Vondrousova hatte verletzungsbedingt abgesagt.

Maria trifft nun auf die Lucky Loserin Dominka Salkova. Die Tschechin steht auf Platz 114 im WTA-Ranking. 

Für Maria ist der Erfolg in Rouen ein wichtiger. Sie hatte auf WTA-Ebene in diesem Jahr erst zwei Matcherfolge gefeiert, bei elf Niederlagen.

Zum Einzel-Draw in Rouen

