WTA Rouen: Lilli Tagger unterliegt Oliynykova

Lilli Tagger hat ihr Erstrundenmatch beim WTA-250er-Turnier im französischen Rouen knapp verloren.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 15.04.2026, 14:03 Uhr

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© Jürgen Hasenkopf

Tagger unterlag der Ukrainerin Oleksandra Oliynykova mit 3:6, 6:4 und 4:6. Bitter: Tagger vergab dabei eine 4:1-Führung im dritten Satz.

Die Weltranglisten-97. ist die einzige Spielerin aus Österreich im Tableau. Linz-Finalistin Anastasia Potapova hatte ihren zunächst geplanten Auftritt abgesagt.

Tagger selbst hatte in Linz in der vergangenen Woche das Viertelfinale erreicht und sich dank der Punkte erstmals unter die Top 100 der Welt gespielt.

Topgesetzt in Rouen ist Marta Kostyuk vor Sorana Cirstea.

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