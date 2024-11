WTA Hongkong: Shnaider lässt Boulter im Endspiel keine Chance

Diana Shnaider hat mit einem überzeigenden 6:1 und 6:2 gegen Katie Boulter das WTA-Tour-250-Turnier in Hongkong gewonnen. Und wird in der WTA-Weltrangliste ein neues Karriere-Hoch erreichen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.11.2024, 11:48 Uhr

© Getty Images Diana Shnaider beendet die Saison mit einem Turniersieg

Diana Shnaider hat das Tennisjahr 2024 als Nummer 97 der Welt begonnen, abschließen wird es die Linkshänderin aller Voraussicht nach an Position 13. Denn mit einem eindrucksvollen 6:1 und 6.2 gegen Katie Boulter im Endspiel des WTA-Tour-250-Turniers in Hongkong holte sich Shnaider bereits den vierten Titel der Saison. Zuvor hatte sie in Hua Hin, Bad Homburg und Budapest triumphiert.

Dabei hatte das Jahr für Shnaider mit drei Erstrunden-Niederlagen begonnen: gegen Mirra Andreeva in Brisbane, dann in der Qualifikation von Hobart gegen Yue Yuan und bei den Australian Open gegen Jasmine Paolini. Danach folgte aber schon der Triumph in Hua Hin. Und auf Sand dann auch der Gewinn eines 125er-Events in Paris. Beim 1000er in Toronto erreichte Shanider das Halbfinale, in dem sie der späteren Siegerin Jessica Pegula unterlag.

In Hongkong nun hatte die Russe im Halbfinale gegen die Titelverteidigerin Leylah Fernandez ebenso wenige Probleme wie dann im finale Match gegen Katie Boulter.

In Jiujiang durfte sich eine Schweizerin freuen: Viktorija Golubic gewann das Endspiel gegen Rebecca Sramkova mit 6:3 und 7:5. Und feierte damit ihren ersten Titel seit 2016 - damals war Golubic in Gstaad erfolgreich gewesen.