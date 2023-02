WTA Hua Hin: Andreescu kurz vor erstem Turniersieg seit den US Open 2019

Bianca Andreescu ist in das Halbfinale des WTA-Tour-250-Turniers in Hua Hin eingezogen. Dort trifft die Kanadierin auf Lesia Tsurenko aus der Ukraine.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 03.02.2023, 19:23 Uhr

© Getty Images Bianca Andreescu konnte in Huahin bislang überzeugen

Zugegeben: Wenn die Nummer 42 der Welt als Favoritin in ein WTA-Turnier geht, dann kann es um die Besetzung nicht allzugut bestellt sein. Was Bianca Andreescu aber sicher egal sein wird, sollte sie am Sonntag tatsächlich den Titel in Hua Hin holen. Es wäre nämlich das erste Championat für die Kanadierin seit ihrem Triumph bei den US Open 2019. Seitdem haben sich Verletzungen und Comeback-Versuche der 22-jährigen Andreescu in unschöner Regelmäßigkeit abgewechselt.

In Hua Hin hat sie sich aber bislang in starker Form präsentiert. Gegen Marta Kostyauk gewann Andreescu mit 6:0 und 7:6 (3) und spielt im morgigen Halbfinale gegen Lesia Tsurenko. Die Ukrainerin hatte beim 6:1 und 6:1 gegen Tatjana Maria keine Probleme.

Das zweite Match der Vorschlussrunde im Einzel wird von zwei Chinesinnen bestritten, die im Doppel gemeinsam erfolgreich am Start sind: Lin Zhu und Xinyu Wang. Zhu gewann ihr Viertelfinale gegen Tamara Zidansek mit 6:2 und 6:2, Wang setzte sich in einem spannenden Match gegen Heather Watson mit 63, 6:7 /6( und 6:4 durch.