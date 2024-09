WTA Hua Hin: Laura Siegemund erreicht erstes Saison-Halbfinale

Doppel-Ass Laura Siegemund beweist beim WTA-Tour-250-Turnier im thailändischen Huan Hin, dass sie auch noch im Einzel voll mithalten kann.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 20.09.2024, 19:14 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Starker Auftritt von Laura Siegemund beim WTA-Tour-250-Turnier in Huan Hin: Die Deutsche setzte sich im Viertelfinale der Hartplatz-Veranstaltung in Thailand nach 2:07 Stunden gegen die Spanierin Rebeka Masarova mit 6:3, 6:4 durch. Es ist ihr erstes Semifinale in der aktuellen Saison, in dem die aktuell Weltranglisten-99. auf die Niederländerin Arianne Hartono triffen wird, die ihrerseits die Japanerin Mai Hontama in drei umkämpften Sätzen bezwingen konnte.

Der Aufstieg ins Halbfinale ist gleichzeitig das beste Einzel-Ergebnis für die 36-Jährige seit der Final-Teilnahme im Sommer 2023 beim 250er-Hartplatz-Event in Warschau, als sie gegen Lokalmatadorin Iga Swiatek mit 0:6, 1:6 auf verlorenem Posten stand. 2024 hat die Dame aus Filderstadt bislang Viertelfinal-Einzüge in Adelaide, Bogota und Rabat auf der Haben-Seite.

Den zweiten Finalplatz spielen sich die Slowakin Rebecca Sramkova und die Slowenin Tamara Zidansek aus. Letztere rang die Argentinierin Nadia Podoroska in einem wahren Marathonmatch nach 3:41 Stunden Spielzeit mit 4:6, 7:6 (3), 7:6 (3) nieder.

Im Doppelwettbewerb von Huan Hin war Siegemund nicht angetreten. Die 26-jährige Berlinerin Lena Papadakis scheiterte mit ihrer US-amerikanischen Partnerin Jessy Aney im Viertelfinale an der an eins gesetzten kasachisch-russischen Paarung Anna Dalinia / Irina Khromacheva.

Hier das Einzel-Tableau in Huan Hin.