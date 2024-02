WTA: Iga Swiatek 90 Wochen lang die Nummer eins

Ein neuer Meilenstein in der Karriere der Iga Swiatek. Die Polin liegt derzeit 90 Wochen lang an der Top-Position der WTA-Charts.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 12.02.2024, 18:02 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Iga Swiatek liegt derzeit die 90. Woche auf Platz eins des WTA-Rankings

Wenn es um Damentennis geht, führt aktuell kein Weg an Iga Swiatek vorbei. Die Polin belegt auch diesen Montag die Nummer-eins-Position im Damentennis und macht damit 90 Wochen am Platz an der Sonne im WTA-Ranking komplett. Ein Kunststück, das vor ihr lediglich neun weiteren Athletinnen in der Geschichte der Spielerorganisation WTA gelungen war.

Die ersten 75 Wochen an der Spitze stand Swiatek durchgehend ab dem 4. April 2022, bis am 10. September 2023 Aryna Sabalenka für acht Wochen die Führung in der Damen-Weltrangliste übernehmen konnte. Mit dem Sieg bei den WTA-Finals in Cancun katapultierte sich die vierfache Grand-Slam-Championesse zurück auf den Thron und liegt also nun gesamt fünfzehn weitere Wochen auf dem begehrten obersten Treppchen.

Wie bereits zuvor erwähnt, konnten seit 1975 erst neun Damen diese unglaublich hohe Messlatte überschreiten. Rekordhalterin ist weiterhin die große Steffi Graf, die insgesamt 377 Wochen an der Spitze der WTA-Bestenliste verbringen konnte.

Hier auch die weiteren Positionen:

1. Steffi Graf (377 Wochen)

2. Martina Navratilova (332)

3. Serena Williams (319)

4. Chris Evert (260)

5. Martina Hingis (209)

6. Monica Seles (178)

7. Ashleigh Barty (121)

8. Justine Henin (117)

9. Lindsay Davenport (98)

10. Iga Swiatek (90)