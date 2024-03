WTA Indian Wells: Angelique Kerber sensationell im Achtelfinale

Angelique Kerber siegt einfach weiter. Die dreimalige Major-Siegerin steht nach einem 6:4 und 7:5 gegen Veronika Kudermetova beim WTA-Tour-1000-Turnier in Indian Wells bereits im Achtelfinale.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.03.2024, 05:21 Uhr

© Getty Images Angelique Kerber spielt in Indian Wells groß auf

Der Start in die Comeback-Saison nach der Babypause mag für Angelqiue Kerber ein wenig holprig verlaufen sein. In Indian Wells spielt Kerber aber groß auf. Und steht nach einem 6:4 und 7:5 gegen Veronika Kudermetova bereits im Achtelfinale. Dort trifft die dreimalige Gewinnerin eines Grand-Slam-Turniers auf Caroline Wozniacki. Die Dänin, die ihre Rückkehr auf die WTA-Tour im vergangenen Sommer gefeiert hat, schlug Katie Volynets in drei Sätzen.

Für Kerber war es nach dem Auftakterfolg gegen Petra Martic und dem Comeback-Sieg gegen Jelena Ostapenko, gegen die sie schon mit Satz und Break zurücklag, die nächste große Leistung im Tennis Paradise.

In den frühen Spielen am Sonntag hatte sich zunächst Iga Swiatek gegen Linda Noskova mit 6:4 und 6:0 durchgesetzt. Und das nach einem 2:4 in Durchgang eins. Swiatek gelang damit die Revanche für die Niederlage bei den Australian Open. Die Polin spielt nun gegen Yulia Putintseva. Und ist die potenzielle Viertelfinal-Gegnerin für die Siegerin der Partie zwischen Kerber und Wozniacki.

