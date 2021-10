WTA Indian Wells: Angelique Kerber verliert im Viertelfinale gegen Paula Badosa

Angelique Kerber ist beim WTA-Tour-1000-Turnier in Indian Wells im Viertelfinale ausgeschieden. Die Deutsche unterlag der Spanierin Paula Badosa mit 4:6 und 5:7.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.10.2021, 06:44 Uhr

© Getty Images Angelique Kerber ist in Indian Wells ausgeschieden

Nichts ist es geworden mit dem nächsten ganz großen Run von Angelique Kerber beim WTA-Tour-1000-Turnier in Indian Wells: Kerber, die bei der letzten Ausgabe des Wüstenklassikers im Jahr 2019 erst im Endspiel an Bianca Andreescu gescheitert war, verlor am Donnerstagabend (Ortszeit) gegen die immer stärker werdende Spanierin Paula Badosa mit 4:6 und 5:7. Badosa trifft im Halbfinale nun auf Ons Jabeur, die sich gegen Anett Kontaveit mit 7:5 und 6:3 behauptete.

Für Jabeur ein wichtiger Sieg in zweierlei Hinsicht: Zum einen in Hinblick auf die WTA Finals in Guadalajara, wo die Tunesierin nun eine gute Chance auf die erstmalige Teilnahme hat. Darüber hinaus steht mit dem Sieg gegen Kontaveit fest, dass Jabeur am Montag unter den zehn besten Spielerinnen in der WTA-Weltrangliste geführt werden wird. Auch eine Premiere.

Kerber mit kleinem Comeback im zweiten Satz

Badosa wiederum besiegte mit Kerber nach Barbora Krejcikova und Cori Gauff schon das dritte große Kaliber in Indian Wells. Der erste Satz verlief bis zum 4:4 ausgeglichen, dann leistete sich Kerber bei 30 beide einen Doppelfehler, Badosa nutzte die Chance zum Satzgewinn. In Durchgang zwei sah alles nach einer glatten Angelegenheit für die leichte Außenseiterin aus, Badosa führte mit 5:2. Kerber zeigte noch einmal ihre großen Comeback-Qualitäten, musste sich aber mit 5;7 geschlagen geben.

Auch das zweite Halbfinale der Frauen in Indian Wells wartet mit einer eher überraschenden Besetzung auf: Dort trifft Victoria Azarenka auf die French-Open-Siegerin von 2017, Jelena Ostapenko.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells