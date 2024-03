WTA Indian Wells: Camila Giorgi gewohnt unromantisch

Camila Giorgi hat das Tennisglück von Katie Boulter gleich in der ersten Runde des WTA-1000-Turniers von Indian Wells empfindlich gestört.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 07.03.2024, 19:39 Uhr

© Getty Images Camila Giorgi am Mittwoch in Indian Wells

Man tut Camila Giorgi wohl nicht unrecht, wenn man behauptet, dass nicht ganz klar ist, ob Tennis wirklich die höchste Priorität in ihrem Leben genießt. Wenn dem nicht so sein sollte: überhaupt nicht schlimm! Giorgi hat in Kanada ein 1000er-Turnier gewonnen, spielt aufregendes Tennis und schert sich sonst nicht weiter um den Wanderzirkus, in dem sie ihr Ein- und Auskommen bezieht.

Vielleicht hat Camila Giorgi also gar nicht mitbekommen, dass die Romantiker unter uns seit Tagen mit Tränen in den Augen zwischen T- und Grundlinie hin und her sprinten. Denn schließlich hat das aktuell spannendste Liebespaar im Tennissport, Alex de Minaur und Katie Boulter, am Wochenende auch sportlich für Aufsehen gesorgt. De Minaur hat am Samstag seinen Titel in Acapulco verteidigt, Boulter einen Tag später in San Diego zugeschlagen. Mit ihrem Boyfriend im Publikum. Hach …

Giorgi lässt Boulter keine Chance

Da wäre es doch nur recht und billig gewesen, wenn diese große Story in Indian Wells ein weiteres Kapitel erfahren hätte. Aber Camila Giorgi hat sich ganz und gar unromantisch gezeigt in Runde eins im Tennis Paradise. Und Katie Boulter mit 6:3 und 6:2 wieder auf den Boden zurückgeholt.

Kann Alex de Minaur diese Scharte nun auswetzen? Im Gegensatz zu Partnerin Boulter geht der Australier gesetzt in das erste 1000er bei den Herren 2024, der Auftakt erfolgt gegen den Sieger der Partie zwischen Taro Daniel und Daniel Elahi Galan. Inwieweit diese beiden Männer romantisch veranlagt sind, wird sich dann in Runde zwei weisen. Katie Boulter wird dies ziemlich sicher ganz nah am Court verfolgen.

