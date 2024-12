WTA: Indian Wells, Charleston, Hongkong - hier gefällt es den Frauen am besten

Die Würfel für das Tennisjahr 2024 sind gefallen: Indian Wells, Charleston und Hongkong wurden zu den beliebtesten Turnieren in ihrer jeweiligen Kategorie gewählt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.12.2024, 08:50 Uhr

© Getty Images Iga Świątek vor der malerischen Kulisse in Indian Wells

Es ist natürlich Vorsicht angebracht: Denn wenn es für die Tennisprofis darum geht, die beliebtesten Turniere in den verschiedenen Kategorien zu wählen, dann ist das ja nur bei den 1000ern einigermaßen repräsentativ. Denn nur in der höchsten Kategorie sind an den Austragungsorten ja fast alle Top-100-Spielerinnen vertreten. So gesehen: Dass erneut Indian Wells zum beliebtesten 1000er gewählt wurde, spricht für die Arbeit von Tommy Haas und dessen Team.

2024 durfte Haas übrigens Iga Swiatek zum Turniersieg gratulieren. Die damalige Weltranglisten-Erste hatte das Endspiel gegen Maria Sakkari nach nur 68 Minuten Spielzeit für sich entschieden.

Ein Level drunter hat sich Charlotte durchgesetzt. Dort holte Danielle Collins ja im Frühjahr dieses Jahres ihren zweiten Titel in Folge (nach Miami). Und bei den 250ern hat es den Spielerinnen in Hongkong am besten gefallen. Dort reiste Diana Shnaider mit dem Pokal für die Einzel-Siegerin ab.

Auch bei den Männern hat Indian Wells das Rennen gemacht. Dazu kommen noch das ATP-Tour-500-Event im Londoner Queen´s Club und das 250er in Doha.