WTA Indian Wells: Dauerkrise bei Sofia Kenin - 73 unerzwungene Fehler in 2 Sätzen

Die US-Amerikanerin Sofia Kenin befindet sich in einer ordentlichen Formkrise, wovon sich die Zuseher beim WTA-Tour-1000-Turnier in Indian Wells leidvoll überzeugen konnten.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 12.03.2022, 21:44 Uhr

© Getty Images Sofia Kenin befindet sich in einer hartnäckigen Formkrise

Was ist bloß los mit Sofia Kenin? Vom Glanz des Jahres 2020, als sie sowohl die Australian Open gewinnen als auch das Endspiel in Roland Garros erreichen konnte, ist nur noch wenig über. Das vergangene Seuchenjahr, in dem sich die gebürtige Russin mit einer zähen Corona-Infektion ebenso herumschlagen musste, wie mit einer verschleppten Fußverletzung, brachte die 23-Jährige offenkundig gehörig aus dem Tritt.

Dass die in der Weltrangliste auf Position 130 abgerutschte Rechtshänderin in ihrer aktuellen Form gegen kaum eine Gegnerin bestehen kann, bewies sie auf ernüchternde Weise bei ihrem Erstrunden-Duell beim Combined-Event in Indian Wells. Die mit einer Wildcard bedachte US-Amerikanerin velor gegen die Brasilianerin Beatriz Haddad Maia mit 3:6, 5:7 und fabrizierte in den zwei gespielten Sätzen unfassbare 73 unerzwungene Fehler.

Trendwende nicht in Sicht

Die Partie muss allerdings insgesamt grauenhaft anzusehen gewesen sein, geizte doch die Südamerikanerin ebenfalls nicht mit "Unforced Errors" - die Weltranglisten-61. aus Sao Paulo brachte es auf 42 Fehler ohne Not. In der zweiten Runde war im Übrigen für Haddad Maia gegen die junge Dänin Clara Tauson mit 4:6, 3:6 Schluss.

Langsam aber sicher sollte Kenin wieder Tritt fassen, sonst drohen spätestens bei den Sandplatz-Turnieren in Europa beschwerliche Qualifikations-Mühlen, durch die sich die ehemalige Weltranglisten-4. wird quälen müssen. 2022 brachte es die fünffache Turniersiegerin bislang lediglich auf zwei Matcherfolge beim WTA-Tour-500-Event in Adelaide Anfang Jänner. Seitdem warten Kenin und ihre Fans auf eine Erfolgserlebnis.

Hier das Einzel-Tableau aus Indian Wells.