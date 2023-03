WTA Indian Wells: Halbfinale! Aryna Sabalenka fegt Coco Gauff vom Platz

Aryna Sabalenka steht nach einer beeindruckenden Vorstellung im Halbfinale des WTA-1000-Events von Indian Wells. Die Belarussin ließ Coco Gauff im Viertelfinale nicht den Hauch einer Chance.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 15.03.2023, 22:23 Uhr

Was für eine beeindruckende Machtdemonstration: Aryna Sabalenka ließ Kontrahentin Gauff, immerhin die Nummer sechs des Turniers und der WTA-Weltrangliste, im Viertelfinale des WTA-1000-Events von Indian Wells nicht den Hauch einer Chance und löste mit einem 6:4 und 6:0-Erfolg ihr Ticket für die Vorschlussrunde.

Gab in Abschnitt eins noch ein einziges Break den Ausschlag zu Gunsten der Australian-Open-Siegerin zu Jahresbeginn, spielte sich die Weltranglistenzweite in Abschnitt zwei in einen Rausch und erteilte der 19-jährigen Gauff gar die Höchststrafe. Im Halbfinale wartet Sabalenka auf die Siegerin im Duell zwischen Maria Sakkari und Petra Kvitova.