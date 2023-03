WTA Indian Wells: Iga Swiatek - Permanente Zielscheibe auf dem Rücken

Iga Swiatek startet heute als Titelverteidigerin und Favoritin in das WTA-Tour-1000-Turnier in Indian Wells. So ganz hat sich die Polin immer noch nicht an ihre Rolle als erste Gejagte gewöhnt.

von Robin Huiber

zuletzt bearbeitet: 11.03.2023, 13:29 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Iga Swiatek wird sich heute auf dem Court erklären

Wenn Claire Liu heute den Court in Indian Wells gemeinsam mit Iga Swiatek betritt, dann sind die Vorzeichen klar. Alles andere als ein - glatter - Sieg der Weltranglisten-Ersten wäre eine Überraschung. Das erwarten die Fans, das erwartet aber auch Swiatek von sich. Obwohl die Polin bekanntlich gegen einen "Fluch" anzukämpfen hat. Seit Martina Navratilova im Jahr 1991 war es im Tennis Paradise keiner Spielerin mehr gelungen, ihren Titel zu verteidigen.

Bis dahin ist es noch ein breiter Weg, nach Liu wartet womöglich Bianca Andreescu. Die Kanadierin ist zwar immer noch ein gutes Stück von jener Form entfernt, in der sie 2019 in Indian Wells den Titel geholt hatte. An guten Tagen spielt Andreescu aber schon wieder extrem unangenehm. Zumal Iga Swiatek den Druck spürt der auf ihr lastet.

Swiatek von Reaktionen überrascht

Bei den Australian Open musste sich Swiatek Wimbledon-Siegerin Elena Rybakina geschlagen geben, danach gewann sie in Doha ihr erstes Turnier des Jahres und verlor in Dubai erst im Endspiel gegen Barbora Krejcikova. Nicht zum ersten Mal - das war Iga Swiatek schon in Bratislava im vergangenen Herbst widerfahren. Die negativen Reaktionen auf diese Niederlage haben die Branchenprima überrascht.

"Es hat mich daran erinnert, dass ich im vergangenen Jahr vor dieser großen Siegesserie und vor diesen ganzen Turniersiegen mit Resultaten wie jetzt richtig glücklich gewesen wäre", erläuterte Swiatek in ihrer Pressekonferenz vor Beginn des Events im Tennis Paradise. "Aber nach all den Kommentaren jetzt denke ich mir: `Oh! Das ist nicht genug.´ Es fühlt sich an, als wäre eine Zielscheibe auf meinem Rücken. Das habe ich im vergangenen Jahr nicht gespürt."

Dass Iga Swiatek mit Druck ganz gut umgehen kann, hat sie im vergangenen Jahr mit ihren Titelgewinnen in Roland Garros und bei den US Open allerdings hinlänglich bewiesen.Und vielleicht schafft sie es sogar, den Fluch von Indian Wells zu besiegen.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells