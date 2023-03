WTA Indian Wells: Iga Swiatek problemlos, Ons Jabeur mit erfolgreichem Comeback

Die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek bot beim WTA-Tour-1000-Turnier in Indian Wells eine famose Leistung gegen die US-Amerikanerin Claire Liu. Ons Jabeur ist nach knapp zweimonatiger Pause wieder erfolgreich auf die Damentour zurückgekehrt.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 12.03.2023, 07:18 Uhr

Iga Swiatek hat bei der großen WTA-Tour-1000-Veranstaltung in Indian Wells eine famose Auftaktleistung hingelegt: Die Polin setzte sich in einer einseitigen Zweitrundenpartie gegen die US-Amerikanerin Claire Liu völlig problemlos mit 6:0, 6:1 durch. Nächster weit härterer Prüfstein ist die Kanadierin Bianca Andreescu, die beim 4:6,-6:4,6-3-Erfolg gegen die Wildcard-Spielerin Peyton Stearns (ebenfalls USA) weit mehr zu kämpfen hatte.

Die Weltranglisten-Erste hatte nach einem enttäuschenden Achtelfinal-Aus bei den Australian Open zuletzt bei den beiden Turnieren in Doha (Turniersieg) und Dubai (Endspiel) klar ansteigende Form bewiesen. Apropos Australien: Auch die Finalistin des ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres, Elena Rybakina aus Kasachstan, steht in der dritten Runde, die Weltranglisten-Zehnte schlug Sofia Kenin aus den USA mit 7:6 (6), 7:6 (5).

Auch Raducanu und Garcia weiter

Und nocheinmal "Down Under" - denn dort hatte Ons Jabeur in der zweiten Runde ihren bislang letzten Auftritt auf der Damentour gehabt. Danach musste sich die Tunesierin einem kleinen Eingriff unterziehen lassen, der sie bis zum Sunshine Double aus dem Weltranglisten-Punkte-Rennen nahm. Nun ist die Nordafrikanerin wieder erfolgreich in den Damenzirkus eingestiegen und bezwang zum Auftakt die Polin Magdalena Frech nach leichten Anstartschwierigkeiten 4:6, 6:4, 6:1.

Ebenfalls eine Runde weiter ist Emma Raducanu, die die an 20 gereihte Landsfrau von Frech, Magda Linette, mit 7:6 (3), 6:2 verabschiedete. Gewohnt kämpferisch zeigte sich die Französin Caroline Garcia. Die Weltranglisten-Fünfte rang die Ungarin Dalma Galfi nach 2:07 Stunden 6:1, 6:7 (4) und 6:4 nieder.

