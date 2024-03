WTA Indian Wells: Kerber scheitert an Wozniacki, Swiatek souverän

Der Lauf von Angelique Kerber ist in Indian Wells gegen Caroline Wozniacki zu seinem Ende gekommen. Die Dänin trifft nun im Viertelfinale auf Iga Swiatek.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.03.2024, 06:19 Uhr

© Getty Images Angelique Kerber hat in Indian Wells ein gutes Turnier gespielt

Wozniacki setzte sich im Duell der beiden Rückkehrerinnen mit 6:4 und 6:2 durch und stellte damit im internen Vergleich auf 8:8. Für Kerber war das Turnier in Indian Wells dennoch ein Erfolg. Hatte sie doch nacheinander Petra Martic, Jelena Ostapenko und Veronika Kudermetova geschlagen. Das Match dauerte knap eineinhalb Stunden an, dann umarmten sich die beiden Freundinnen am Netz.

Sehr souverän hat sich am Dienstagabend im Tennis Paradise auch Turnierfavoritin Iga Swiatek gezeigt. Die Polin besiegte Yulia Putintseva mit 6:1 und 6:2 und spielt im Viertelfinale nun gegen Caroline Wozniacki.

Das zweite Viertelfinale in der oberen Tableau-Hälfte bestreiten Anastasia Potapova und Marta Kostyuk. Die Ukrainerin ließ Anastasia Pavlyuchenkova beim 6:4 und 6:1 keine Chance, Potapova gewann gegen Jasmine Paolini in drei Sätzen.

