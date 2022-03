WTA Indian Wells: Kerber verpasst mit Niederlage gegen Swiatek Viertelfinale

Angelique Kerber (34) ist beim WTA-Turnier in Indian Wells nach hartem Kampf im Achtelfinale gescheitert. Die frühere Weltranglistenerste aus Kiel unterlag der an Position drei gesetzten Polin Iga Swiatek im ersten Aufeinandertreffen der beiden Tennisprofis nach 2:10 Stunden mit 6:4, 2:6, 3:6.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 16.03.2022, 06:29 Uhr

© Getty Images Angelique Kerber hatte gegen Iga Swiatek durchaus Siegchancen

Kerber (Nr. 15), die nach einem Freilos in der ersten Runde die Chinesin Zheng Qinwen und die Russin Daria Kasatkina bezwungen hatte, kassierte im dritten Satz das entscheidende Break zum 3:5 und konnte danach nicht mehr antworten. Dabie hatte die dreimalige Major-Siegerin in der Entscheidung schon mit einem Break geführt. Kerber waren in Kalifornien ihre ersten beiden Siege des Jahres gelungen. Swiatek trifft im Viertelfinale entweder auf Madison Keys oder Harriet Dart.

Angelique Kerber war die einzige deutsche Spielerin im Teilnehmerfeld. Da die Männer um Alexander Zverev (Hamburg) bereits alle ausgeschieden sind, gehen die Turniere in Indian Wells ohne deutsche Beteiligung im Einzel weiter.

Simona Halep hat dagegen den Einzug unter die letzten acht Spielerinnen geschafft. Halep ließ ihrer Landsfrau Sorana Cirstea beim 6:1 und 6:4 keine Chance und spielt nun gegen Petra Martic um einen Platz in der Vorschlussrunde. Martic gewann gegen Ludmilla Samsonova mit 7:6 (6) und 6:4.

