WTA Indian Wells: Leylah Fernandez will Ratschläge von Maria Sharapova beherzigen

US-Open-Finalistin Leylah Fernandez steigt beim WTA-Tour-1000-Turnier in Indian Wells wieder in den Tenniszirkus ein. Mit wichtigen Ratschlägen von Maria Sharapova.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.10.2021, 13:55 Uhr

© Getty Images Leylah Fernandez kommt gut gerüstet nach Indian Wells

Das WTA-Tour-1000-Turnier in Indian Wells wird neben all den anderen sportlichen Fragen auch folgende beantworten: Wie haben Emma Raducanu und Leylah Fernandez, die beiden Finalistinnen bei den US Open vor ein paar Woche, den jeweiligen Trubel um ihre Person verkraftet? Vor allem Raducanu hatte alle Hände voll zu tun, allerdings eher abseits des Courts. Vergangene Woche etwa bei der Premiere des aktuellen James Bond Films.

Bei der Met Gala in New York City waren sowohl Raducanu als auch Fernandez am Start. In vergleichsweise dezenten Outfits, gemessen an den Kleidern, in denen Serena Williams, Naomi Osaka oder Maria Sharapova bei der Wohltätigkeits-Veranstaltung einliefen. Apropos Sharapova: Die hat sich Leylah Fernandez wohl kurz zur Seite genommen. Und der jungen Kanadierin ein paar Tipps mit auf den Weg gegeben.

Sharapova mit zwei Titeln in Indian Wells

„Sie hat mir ein paar richtig gute Ratschläge gegeben“, erzählte Fernandez nun bei ihrer Pressekonferenz vor dem Start von Indian Wells. „Ich möchte diese nicht verraten, weil sie für mich schon sehr persönlich waren. Maria ist eine großartige Person. Sie hat mir aus ihrer eigenen Erfahrung erzählt, wie es ihr gelungen ist, immer wieder zurückzukommen. Sie ist eine große Inspiration für mich.“

Das Event in Indian Wells hat wohl eher nicht auf der Tagesordnung gestanden. Dabei hätte Maria Sharapova viel zu erzählen. Schließlich hat die Russin in der kalifornischen Wüste 2006 und 2013 gewonnen, stand 2012 darüber hinaus im Endspiel, das sie gegen Victoria Azarenka verlor.

Bis dorthin hätte Leylah Fernandez in diesem Jahr einen schwierigen Weg: Nach einem Freilos geht es möglicherweise gegen Alizé Cornet, danach könnte schon French-Open-Finalistin Anastasia Pavlyuchenkova warten.

Fernandez happy mit ihrem Team

Während sich ihre Bezwingerin im Endspiel der US Open von ihrem Coach getrennt hat, vertraut Lelyah Fernandez weiterhin auf ihr bewährtes Umfeld. „ich schätze mich glücklich, ein großartiges Team um mich herum zu haben, das es mir ermöglicht, mich auf mein Handwerk, also mein Tennis zu konzentrieren - und nicht davon überfordert zu werden, was rund um mich herum gerade passiert.“

Gut, dass es nun wieder mit den sportlichen Herausforderungen losgeht

