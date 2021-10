WTA Indian Wells live: Angelique Kerber vs. Daria Kasatkina im Livestream und Liveticker

Angelique Kerber trifft in der dritten Runde des WTA-Tour-1000-Turniers von Indian Wells auf Daria Kasatkina. Das Match gibt es ab 20 Uhr live bei DAZN und in unserem Matchtracker.

zuletzt bearbeitet: 11.10.2021, 06:41 Uhr

© Getty Images Angelique Kerber trifft zum siebenten Mal auf Daria Kasatkina

Indian Wells und Daria Kasatkina - an diese Kombination hat Angelique Kerber keine guten Erinnerungen. 2018 konnte die Deutsche im Viertelfinale nur zwei Spielgewinne verbuchen, Kasatkina lieferte eines der besten Matches ihrer Karriere. Ein Jahr darauf erreichte Kerber in Indian Wells allerdings das Endspiel, sie weiß also, wie man in der kalifornischen Wüste erfolgreich Tennis spielt.

Zum Auftakt musste sich Kerber nach einem Freilos gegen Katerina Siniakova redlich mühen, gewann aber in drei Sätzen. Kasatkina profitierte von den Aufgabe ihrer Gegnerin Astra Sharma schon im ersten Satz.

Kerber vs. Kasatkina - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Angelique Kerber und Daria Kasatkina gibt es ab 20 Uhr live bei DAZN.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells