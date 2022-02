WTA Indian Wells: Naomi Osaka nur dank Wildcard mit dabei

Naomi Osaka wurde für das WTA-1000-Event von Indian Wells mit einer Wildcard ausgestattet. Nur aufgrund ihrer Weltranglistenposition hätte die Japanerin keinen Startplatz in Kalifornien gehabt.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 18.02.2022, 16:38 Uhr

Naomi Osaka darf in Indian Wells nur dank einer Wildcard aufschlagen

Es mag irritierend klingen, ist aber wahr: Naomi Osaka wurde mit einer Wildcard für das WTA-1000-Event von Indian Wells ausgestattet. Ja, die Weltranglistenposition bei der Japanerin reicht zur Stunde nicht mehr aus für eine direkte Qualifikation für das prestigeträchtige Event in Kalifornien, aktuell ist Osaka nur noch auf Rang 82 der WTA-Charts vorzufinden.

Für die Veranstalter in Indian Wells ist die Vergabe an Naomi Osaka freilich ein No-Brainer. Zumal die bestverdienende Sportlerin aus 2020 und 2021 zuletzt 2018 beim WTA-1000-Event von Indian Wells hat triumphieren können. Der erste ganz große Titel für die junge Japanerin übrigens.

"In den Indian Wells Tennis Garden zurückzukehren, jenen Ort, an dem ich meinen ersten großen Titel habe gewinnen können, ist speziell", wird Osaka von den Veranstaltern zitiert. "Es war speziell in 2018 und es wird auch in diesem Jahr speziell sein", ist die Japanerin überzeugt.

Das WTA-1000-Event von Indian Wells wird vom 7. bis zum 20. März 2022 über die Bühne gehen. Titelverteidigerin ist die Spanierin Paula Badosa, die 2021 durchaus überraschend in Kalifornien obsiegen konnte. Als Nummer eins wird die frischgebackene Australian-Open-Siegerin Ash Barty ins Rennen gehen.