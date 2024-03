WTA Indian Wells: Neuauflage des Finals von 2022

Iga Swiatek und Maria Sakkari spielen am Sonntag (ab 19 Uhr) um den Titel beim WTA Masters in Indian Wells. Und das nicht zum ersten Mal.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 17.03.2024, 04:09 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek siegte bereits 2022 im Finale von Indian Wells gegen Maria Sakkari.

Vor zwei Jahren gewann Iga Swiatek ihren ersten Indian-Wells-Titel. Daran sollte Iga Swiatek besete Erinnerungen haben und damit verbunden auch an ihre Endspiel-Gegnerin Maria Sakkari. Denn die Griechin war bereits im vorletzten Jahr die Gegnerin im Titelmatch. Die Weltranglistenerste siegte deutlich mit 6:4, 6:1 und demonstrierte ihre Stärke.

Seitdem sind beide Spielerinnen nicht mehr aufeinander getroffen. Das zweite Endspiel der beiden am selben ort ist also auch die erste Chance zur Revanche für die Neunte des WTA Rankings. Maria Sakkari liegt im direkten Vergleich sogar vorne. Drei der bisherigen fünf Duelle gingen an die zweifache WTA-Titelträgerin.

Swiatek bisher kaum gefordert

Im bisherigen Turnierverlauf untermauerte Iga Swiatek ihre Vormachtstellung im Frauentennis. Die Polin gab keinen Satz ab und ließ in den bisherigen fünf Matches ihren Gegnerinnen insgesamt nur 17 Aufschlagspiele auf dem Scoreboard übrig.

Maria Sakkari musste hingegen in vier ihrer fünf Auftritte in Südkalifornien über drei Sätze gehen. Vor allem im Viertelfinale gegen die formstarke Emma Navarro und anschließend gegen Coco Gauff musste die 28-Jährige alle Kräfte mobilisieren. Ein leichtes Match wird Sakkari gegen Iga Swiatek sicherlich ebenfalls nicht erwarten.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells