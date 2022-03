WTA Indian Wells: Osaka scheitert, Vorjahres-Finalistinnen weiter

Während Naomi Osaka beim WTA-Tour-1000-Turnier in Indian Wells in Runde zwei an Veronika Kudermetova gescheitert ist, buchten die Vorjahresfinalistinnen Paula Badosa und Victoria Azarenka ihre Tickets für den nächsten Auftritt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.03.2022, 10:20 Uhr

© Getty Images Naomi Osaka hat gegen Veronika Kudermetova keinen Auftrag gehabt

Wie es einer viermaligen Major-Siegerin gebührt, durfte Naomi Osaka am Samstagabend in Indian Wells das Spielgeschehen im Stadium 1 auf der Anlage in Indian Wells beschließen. Allerdings nicht mit dem gewünschten Ergebnis aus Sicht der Japanerin. Denn Osaka unterlag Veronika Kudermetova aus Russland mit 0:6 und 4:6. Die nächste sportliche Enttäuschung für Osaka, die etwa bei Australian Open schon früh gegen Amanda Anisimova verloren hatte.

Eben die ist im Tableau in Indian Wells auch nicht mehr vertreten. Wenige Tage, nachdem ihre Trennung von Coach Darren Cahill bekannt wurde, musste Anisimova beim Stand von 6:2 und 6:7 (0) gegen Leylah Fernandez aufgeben. Und auch für eine weitere Lokalmatadorinnen lief es nicht gut: Jessica Pegula, bei den Australian Open noch im Halbfinale, verlor gegen Marie Bouzkova in drei Sätzen. Immerhin: Shelby Rogers hielt die Fahne der USA hoch, besiegte Jelena Ostapenko in zwei knappen Sätzen.

Titelverteidigerin Paula Badosa ist dagegen mit einem Sieg in das zweite 1000er-Event des Jahres eingestiegen. Die Spanierin gewann gegen Tereza Martincova mit 6:2 und 7:6 (4). Und auch Victoria Azarenka ist eine Runde weiter. Azarenka besiegte Astra Sharma aus Australien mit 6:3 und 7:5.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells