WTA Indian Wells: Paula Badosa probiert's mit Selbstüberlistung

Erstmals in ihrer Karriere startet Paula Badosa bei einem Turnier als Titelverteidigerin. Dem zusätzlichen Druck will die Spanierin mit einem simplen Trick entfliehen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 11.03.2022, 08:59 Uhr

© Getty Images Paula Badosa setzte sich in Indian Wells im Vorjahr die Krone auf

Es war eines der besten Matches der gesamten Saison, das sich Paula Badosa und Victoria Azarenka im Oktober 2021 im Finale des WTA-1000-Turniers von Indian Wells lieferten. Das bessere Ende sollte letzlich die Spaniern für sich haben: Nach 3:04 Stunden Spielzeit verwandelte sie ihren ersten Matchball zum 7:6 (5), 2:6 und 7:6 (2)-Erfolg.

Nur fünf Monate später kehrte Badosa an den Ort ihres bisher größten Erfolges zurück. Zum ersten Mal in ihrer noch jungen Karriere wird sich die 24-Jährige in der kalifornischen Wüste nun dem Druck einer Titelverteidigung stellen müssen. "Ich versuche, mich selbst auszutricksen und zu sagen, dass ich im Oktober gewonnen habe und den Titel daher nicht wirklich verteidige. Es ist also nicht so viel Druck", hofft die Ibererin durch die pandemiebedingte Verschiebung im Vorjahr auf einen positiven Nebeneffekt.

Große Geheimnisse gebe es ohnehin keine. "Man muss kämpfen. Natürlich muss man im Tennis Talent haben, aber in meinem Fall denke ich, dass ich das Wettbewerbsniveau finden muss und mich nicht zu sehr unter Druck setzen lassen darf", erläuterte Badosa, die bei den Australian Open im Achtelfinale überraschend klar an Madison Keys gescheitert war.

In Indian Wells soll nun aber alles werden. Helfen sollen Badosa dabei auch die guten Erinnerungen aus dem Vorjahr: "Ich möchte auf dem Platz mein bestes Tennis zeigen und den Wettkampf genießen. Das war im vergangenen Jahr ein bisschen der Schlüssel. Ich habe jede Minute auf dem Platz genossen." Ihr erstes Match wird Badosa gegen die Tschechin Tereza Martincova bestreiten.

